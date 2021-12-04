CANLI | Trabzonspor Adana Demirspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik karşılaşma
Trabzonspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 15. haftasında Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Namağlup lider olan Trabzonspor yeni rekorunu kırmak ve çıkışını sürdürmek için sahaya çıkacak. Zorlu karşılaşma öncesi Fırtına'nın 11'i belli oldu.
Süper Lig'de Trabzonspor ile Adana Demirspor karşılaşacak. Mücadele öncesi bordo mavililerin ilk 11'i belli oldu.
İŞTE TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'İ:
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Berat, Hamsik, A. Ömür, Nwakaeme, Cornelius.
Adana Demirspor (Muhtemel 11): Muric, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Akintola, Yunus, Vargas, Assombalonga
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor - Adana Demirspor müsabakasını Fırat Aydınus yönetecek. Fırat Aydınus'un yardımcılığını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bıyık üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.