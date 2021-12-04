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Galatasaray Altay maçı canlı nereden, nasıl izlenir? 4 Aralık GS Altay maçı hangi kanalda, şifresiz mi, şifreli mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2021
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Galatasaray Altay maçı canlı nereden, nasıl izlenir? 4 Aralık GS Altay maçı hangi kanalda, şifresiz mi, şifreli mi?

Galatasaray Altay maçı canlı nereden izlenir? Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Altay mücadele edecek. Galatasaray ile Altay, tarihlerinde 83. kez mücadele edecek. Türk futbolunun iki önemli teknik direktörü Fatih Terim ile Mustafa Denizli, Galatasaray-Altay müsabakasıyla kariyerlerinde 7. kez bir lig maçında rakip olacaklar. Peki, Galatasaray Altay maçı canlı nereden, nasıl izlenir? 4 Aralık GS Altay maçı hangi kanalda, şifresiz mi, şifreli mi?

Galatasaray Altay maçı canlı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray ile Altay, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Altay maçı canlı nereden, nasıl izlenir? 4 Aralık GS Altay maçı hangi kanalda, şifresiz mi, şifreli mi? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY-ALTAY MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray - Altay maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izleyebilmek için beIN Sports üyeliği almanız gerekiyor.

GALATASARAY-ALTAY REKABETİNDE 83. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında bugün karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Altay, tarihlerinde 83. kez mücadele edecek.

İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 82 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 20 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 141 gole karşılık Altay 56 kez fileleri havalandırdı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, rakibine İstanbul'daki karşılaşmalarda ciddi üstünlük sağladı.

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde yapılan 41 lig maçında Galatasaray 25, Altay 6 galibiyet aldı. İstanbul'daki 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi takımın attığı 77 gole karşılık konuk takım 27 kez ağları sarstı.

Galatasaray, rakibiyle sahasında yaptığı son 8 maçın tamamını kazandı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 28 gol atarken, siyah-beyazlılar 7 gol buldu.

Altay, Galatasaray karşısında son deplasman galibiyetini 1992-1993 sezonunda 30 Ağustos 1992'de 2-1'lik skorla elde etti.

18 YIL SONRA İLK RANDEVU

İki takım Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Altay, ligde son olarak 11 Nisan 2003'te rakip oldu. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakayı 5-0 kazandı.

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