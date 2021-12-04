Galatasaray Altay maçı canlı nereden, nasıl izlenir? 4 Aralık GS Altay maçı hangi kanalda, şifresiz mi, şifreli mi?

GALATASARAY-ALTAY REKABETİNDE 83. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında bugün karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Altay, tarihlerinde 83. kez mücadele edecek.

İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 82 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 20 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 141 gole karşılık Altay 56 kez fileleri havalandırdı.