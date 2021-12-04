Galatasaray - Altay CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay'ı konuk ediyor. Son haftalardaki kötü gidişatı Altay maçıyla durdurmayı planlayan Galatasaray tek hedef galibiyet. Galatasaray - Altay maçı canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Avrupa Ligi'nde fırtınalar koparan Galatasaray, Süper Lig'de Kasım ayını hüsranla geçirdi. Ligde son galibiyetini 31 Ekim'de Gaziantep FK'ya karşı 2-0'la alan Cimbom, ardından Karagümrük (1-1), F.Bahçe (1-2) ve Yeni Malatya'yı (0-0) deviremedi. Sarı- kırmızılılar, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalarak büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bugün NEF Stadyumu'nda Altay'ı konuk edecek Aslan, maçı kazanarak hem moral depolamak hem de çıkışa geçmek istiyor. İzmir ekibi ise 7 haftadır galibiyet sevinci yaşayamıyor.
18 YIL SONRA KARŞILAŞIYOR
İki takım ligde 18 yıl sonra karşılaşıyor. İki takım 11 Nisan 2003'te rakip olurken, sarı-kırmızılılar mücadeleyi 5-0 kazanmıştı. Cimbom'da maç öncesi sakatlığı bulunan Sacha Boey ile koronavirüse yakalanan Cicaldau forma giyemeyecek. Arda Turan'ın kadroda yer alabileceği konuşuluyor. Teknik Direktör Fatih Terim de cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak. Terim'in yerine yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş olacak.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu
ALTAY: Lis, Cebrayil, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan, Poko, Pinares, Rodriguez, Zeki Yıldırım, Kappel, Bamba
ASLAN 48-14 ÜSTÜN
Galatasaray ile Altay, 83. kez karşılaşıyor. İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 82 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 20 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların attığı 141 gole karşılık Altay 56 kez fileleri havalandırdı. Cimbom son yenilgisini 2000'de almıştı.
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