Galatasaray - Altay CANLI ANLATIM

ASLAN 48-14 ÜSTÜN



Galatasaray ile Altay, 83. kez karşılaşıyor. İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 82 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 20 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların attığı 141 gole karşılık Altay 56 kez fileleri havalandırdı. Cimbom son yenilgisini 2000'de almıştı.

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