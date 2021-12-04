Açıklanıyor... KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları son durum

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021-2022 burs ve kredi başvuruları tamamlandı. Burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuruların ardından sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları son durum nedir? İşte cevaplar...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmasa da, bir önceki dönemlere baktığımızda o tarih dikkat çekiyor. Bir önceki başvuru takvimine göre; 2020 yılı burs başvuruları 28 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihlerinde alınmış sonuçlar 29 gün sonra yani 7 Aralık 2020 tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 10 Kasım'da sona eren 2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının aralık ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.