Trabzonspor fark açmaya devam ediyor! Süper Lig puan durumu | STSL 15. hafta maç sonuçları ve puan durumu
Süper Lig puan durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta, 3 Aralık'ta oynanan Kasımpaşa-Beşikta maçı ile başladı. Liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, bugün konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 yenerek 3 puanı cebine koydu. 8 haftadır galibiyet serisini bozmayan Trabzonspor, Adana Demirspor galibiyetiyle puanını 39'a yükseltti. İşte Süper Lig 15. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...
Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları nasıl? Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçları devam ediyor. Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ile açılan 15. hafta bugün oynanan maçlar ile devam ediyor. Heyecan dozu yüksek geçen karşılaşmaların ardından puan durumu tablosu yeniden şekillenmeye başladı. Güncel puan durumu ve maç sonuçlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl? İşte haberin detayları...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (15. HAFTA)
Süper Lig 15. hafta oynanan maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|15
|12
|3
|0
|31
|11
|20
|39
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|14
|7
|5
|2
|23
|13
|10
|26
|3.ATAKAŞ HATAYSPOR
|14
|8
|2
|4
|23
|14
|9
|26
|4.FENERBAHÇE A.Ş.
|14
|7
|3
|4
|20
|17
|3
|24
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|15
|7
|3
|5
|20
|23
|-3
|24
|6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|14
|7
|1
|6
|20
|16
|4
|22
|7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|14
|6
|4
|4
|21
|18
|3
|22
|8.GALATASARAY A.Ş.
|14
|6
|4
|4
|19
|17
|2
|22
|9.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|15
|6
|3
|6
|22
|22
|0
|21
|10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|15
|5
|5
|5
|20
|20
|0
|20
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|15
|4
|7
|4
|21
|15
|6
|19
|12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|14
|5
|3
|6
|18
|20
|-2
|18
|13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|14
|5
|3
|6
|17
|21
|-4
|18
|14.ALTAY
|14
|5
|2
|7
|18
|21
|-3
|17
|15.GZT GİRESUNSPOR
|14
|4
|4
|6
|12
|12
|0
|16
|16.YUKATEL KAYSERİSPOR
|14
|4
|4
|6
|18
|22
|-4
|16
|17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|14
|4
|1
|9
|12
|23
|-11
|13
|18.GÖZTEPE A.Ş.
|14
|2
|5
|7
|13
|20
|-7
|11
|19.KASIMPAŞA A.Ş.
|15
|2
|5
|8
|14
|22
|-8
|11
|20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|14
|3
|1
|10
|12
|27
|-15
|10
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (15. HAFTA)
Süper Lig 15. hafta maç sonuçları şu şekilde:
3 ARALIK CUMA
Kasımpaşa - Beşiktaş: 1-1
4 ARALIK CUMARTESİ
Alanyaspor - Sivasspor: 0-1
Trabzonspor - Adana Demirspor: 2-0
Galatasaray - Altay:
5 ARALIK PAZAR
Kayserispor - Antalyaspor:
Giresunspor - Fatih Karagümrük:
Hatayspor - Başakşehir:
Fenerbahçe - Rizespor:
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