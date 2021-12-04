Trabzonspor fark açmaya devam ediyor! Süper Lig puan durumu | STSL 15. hafta maç sonuçları ve puan durumu

Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları nasıl? Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçları devam ediyor. Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ile açılan 15. hafta bugün oynanan maçlar ile devam ediyor. Heyecan dozu yüksek geçen karşılaşmaların ardından puan durumu tablosu yeniden şekillenmeye başladı. Güncel puan durumu ve maç sonuçlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl? İşte haberin detayları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (15. HAFTA)

Süper Lig 15. hafta oynanan maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde: