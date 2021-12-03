Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 5. tur eşleşmeleri! ZTK Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’ın rakipleri kimler?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri nelerdir? Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’ın rakipleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Türkiye Kupası’nda 5. Eleme turu heyecanı kura çekilişiyle başladı. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 5. tur eşleşmelerinde, Süper Lig’in dev kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın rakipleri de belli oldu. Peki; Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri nasıl?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 5. tur eşleşmeleri nelerdir? Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın rakipleri kimlerdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların sahasında oynanacak karşılaşmalar 28,29 ve 30 Aralık tarihlerinde tamamlanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ!
Galatasaray - Denizlispor
Beşiktaş - Altay
Fenerbahçe - Afyonspor
Trabzonspor - Boluspor
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
Kasımpaşa - Kocaelispor
Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
Karagümrük - Bodrumspor
Göztepe - Samsunspor
Hatayspor - Menemenspor
Adana Demirspor - Ankaraspor
Sivasspor - Ankaragücü
Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor
Gaziantep FK - Bursaspor
Antalyaspor - Giresunspor
Konyaspor - Ümraniyespor
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı yaşandı. Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.
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- Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 5. tur eşleşmeleri! ZTK Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’ın rakipleri kimler?
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