Galatasaray’da 3 isimle yollar ayrılıyor! Dev transfer planı ortaya çıktı

KEREM'DEN 5 YILLIK İMZA

Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim iç transferde ilk hamlesini yaptı. Hem Galatasaray'da hem de milli takımdaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme yapıldı. Aktürkoğlu imzayı attıktan sonra şu ifadeleri kullandı: Öncelikle çok mutluyum. İki taraf için de zaten bir soru işareti yoktu en başından beri. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum. Fatih hocama da teşekkür ediyorum, ilk günden beri inandığı, güvendiği, şans verdiği için. Galatasaray'a katkı verip şampiyonluklar yaşamak istiyorum.