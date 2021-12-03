Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılıyor! Dev transfer planı ortaya çıktı
Avrupa'da namağlup lider yoluna devam eden ancak ligde beklenen performansın uzağında kalan Galatasaray'da yönetim devre arası transfer rotasını belirledi. Sarı-kırmızılılarda idareciler, devre arasında takıma maliyeti yüksek olan 3 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.
Süper Lig'de kötü sonuçlar almasına rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da idareciler gözünü Ocak ayı transfer dönemine çevirdi. Takımda eksik görülen bölgelere takvite yapma kararı alan yönetimin, öncelikli hedefinin maliyeti yüksek olan 3 isimle yollarını ayırmak olduğu öğrenildi. İşte Galatasaray'da bileti kesilen 3 isim...
OMAR'IN ZAMANA İHTİYACI VAR
Galatasaray'da ABD'den dönen ve son operasyon süreci tamamlanan Omar Elabdellaoui, atletik performans ekibi ile çalışmalara başlarken oyuncunun sahalara dönüşü için 2 aylık bir süreye ihtiyacı olduğu öğrenildi. Sağlık ekibi konuyla ilgili dikkatli hareket ederken Norveçli futbolcunun gözüyle ilgili problemin ortadan kalktığı ve sadece fiziksel kısmın tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Her şey planlandığı gibi giderse Omar ocak sonu ya da şubat başında sahalara dönecek.
BOEY 12 ARALIK'TA DÖNÜYOR
Galatasaray'da Sacha Boey'in Fransa'daki tedavisinin 10 Aralık tarihine kadar tamamlanacağı ve genç oyuncunun 12 Aralık Pazar gününe kadar İstanbul'a dönmesinin beklendiği öğrenildi. Takıma katıldığı günden itibaren Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasına giren ve Süper Lig'de üç, Avrupa arenasında ise 4 maçta forma giyen Boey, son olarak 30 Eylül'de yapılan Marsilya mücadelesinde görev yapmıştı.
YÖNETİMİN PLANI BELLİ OLDU
Avrupa'da yoluna doludizgin devam etse de Süper Lig'de liderin 14 puan gerisine düşen ve ara transfer döneminde yeni isimleri kadrosuna katması beklenen Galatasaray'da yönetimin planı belli oldu.
3 İSİM BELİRLEYİCİ OLACAK
Sarı-kırmızılılarda yeni transferler için ayrılacak futbolcuların sayısı ve kasada kalacak para belirleyici olacak. İlk planda yüksek maliyetleri bulunan Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne gibi isimlerin atacağı adıma göre transfer şekillenecek.
TAKIM BÜTÇESİNDE YER AÇILACAK
Bu oyunculardan bazılarının ayrılması durumunda takım bütçesinde yer açılacak ve yeni transferler gerçekleştirilecek. Kurdaki dalgalanmayı da dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim bu nedenle çok dikkatli adımlar atacak.
FIRSATLARA GÖRE HAREKET EDİLECEK
Aynı zamanda özellikle Avrupa'daki hedeflerini ısrarla koruyan Cim-Bom ortaya çıkacak fırsatlara göre hareket edecek. Galatasaray'da şu ana kadar Ocak dönemi için gerçekleşmesi en muhtemel gözüken transfer Gedson Fernandes.
BENFICA'NIN ZORLUK ÇIKARMASI BEKLENMİYOR
Sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giydiği dönemde performansıyla gözdolduran, şu anda ise Portekiz ekibi Benfica'da sorun yaşayan ve ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncunun transferinde sorun yaşanmayacağı düşünülüyor. Oyuncunun devre arasında transferine Portekiz ekibinin bu sefer izin vermesi bekleniyor.
BABEL'DEN BİRER GOL VE ASİST
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel bu sezon 20 maçta forma şansı buldu. 34 yaşındaki Hollandalı 2021-2022 sezonunda rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösterdi. Babel aynı zamanda 1 asist yaptı.
DIAGNE HEM ATTI HEM ATTIRDI
Sarı-kırmızılıların Senegalli santraforu Mbaye Diagne ise bu sezon 19 mücadelede süre aldı. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol sevinci yaşadı. Diagne aynı zaman zarfı içerisinde 2 asist üretti.
EN SKORER FEGHOULI
Galatasaray'da Ocak ayında ayrılması beklenen isimlerden Sofiane Feghouli, 3 oyuncu arasında skora en fazla katkı veren isim oldu. Cezayirli oyuncu bu süreçte 4 golün yanı sıra takıma 2 asist katkısı verdi.
KEREM'DEN 5 YILLIK İMZA
Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim iç transferde ilk hamlesini yaptı. Hem Galatasaray'da hem de milli takımdaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme yapıldı. Aktürkoğlu imzayı attıktan sonra şu ifadeleri kullandı: Öncelikle çok mutluyum. İki taraf için de zaten bir soru işareti yoktu en başından beri. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum. Fatih hocama da teşekkür ediyorum, ilk günden beri inandığı, güvendiği, şans verdiği için. Galatasaray'a katkı verip şampiyonluklar yaşamak istiyorum.
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