Son dakika: Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 96-86 mağlup etti
Son dakika spor haberleri... THY EuroLeague'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında AS Monaco'yu 96-86 mağlup etti ve 4'üncü galibiyetini aldı.
Sarı-lacivertliler ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Monaco ise 8. kez yenildi. Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti.
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası konuk ekibin 6-4 üstünlüğüyle geçildi. Sarı-lacivertliler, De Colo'nun oyuna dahil olmasıyla top kaybını azaltsa da James'in üç sayı çizgisi gerisinden bulduğu isabetlere engel olamadı ve ilk çeyrek misafir ekibin 18-16 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci periyoda iyi başlayan Monaco, Motiejunas'ın etkili performansıyla 13. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 19-25. Mola dönüşünde De Colo'nun etkili oyununu Şehmus Hazer ile skora yansıtan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada Vesely'nin basketiyle öne geçti: 29-27. Kalan bölümde James'in basketlerine engel olamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 42-40 geride gitti.
İkinci yarıya Guduric'in üç sayılık basketiyle öne geçerek (45-42) başlayan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada yine Guduric'in dış atışıyla farkı çift hanelere taşıdı: 53-43. Moladan 7-0'lık seriyle dönen Monaco, 28. dakikada farkı 2 sayıya kadar düşürdü: 55-53. James'in paslarını skora dönüştüren ve son bölümde öne geçen Monaco karşısında son saniyede De Colo ile basketi bulan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 63-63 eşitlikle girdi.
Son bölüme iyi başlayan Fenerbahçe Beko, De Colo'nun 34. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 7'ye çıkardı: 73-66. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 36. dakikada Polonara'nın üç sayılık basketiyle farkı yeniden çift hanelere (83-71) yükseltti. Konuk ekip, James'in üst üste sayılarıyla 38. dakikada farkı 4 sayıya çekti: 83-79. Kalan bölümde De Colo ve Guduric'in üç sayılık basketleriyle rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 96-86 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi konuk ekip adına 31 sayı kaydeden Mike James olurken, Fenerbahçe Beko'da Vesely 20, Guduric 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Matej Boltauzer, Juan Carlos Garcia, Saulius Racys
FENERBAHÇE BEKO: Şehmus Hazer 6, Shayok, Melih Mahmutoğlu, De Colo 15, Henry 13, Pierre 2, Guduric 18, Vesely 20, Booker 11, Polonara 11
AS MONACO: Demahis, Lee 7, Thomas 3, Diallo 10, Motum 6, Motiejunas 7, Ouattara 15, Faye, Andjusic 1, Hall 6, James 31
1'İNCİ PERİYOT: 16-18
İLK YARI: 40-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-63
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