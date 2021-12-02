Son dakika: Fenerbahçe Beko, Monaco’yu 96-86 mağlup etti

İkinci yarıya Guduric'in üç sayılık basketiyle öne geçerek (45-42) başlayan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada yine Guduric'in dış atışıyla farkı çift hanelere taşıdı: 53-43. Moladan 7-0'lık seriyle dönen Monaco, 28. dakikada farkı 2 sayıya kadar düşürdü: 55-53. James'in paslarını skora dönüştüren ve son bölümde öne geçen Monaco karşısında son saniyede De Colo ile basketi bulan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 63-63 eşitlikle girdi.

Son bölüme iyi başlayan Fenerbahçe Beko, De Colo'nun 34. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 7'ye çıkardı: 73-66. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 36. dakikada Polonara'nın üç sayılık basketiyle farkı yeniden çift hanelere (83-71) yükseltti. Konuk ekip, James'in üst üste sayılarıyla 38. dakikada farkı 4 sayıya çekti: 83-79. Kalan bölümde De Colo ve Guduric'in üç sayılık basketleriyle rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 96-86 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi konuk ekip adına 31 sayı kaydeden Mike James olurken, Fenerbahçe Beko'da Vesely 20, Guduric 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Matej Boltauzer, Juan Carlos Garcia, Saulius Racys

FENERBAHÇE BEKO: Şehmus Hazer 6, Shayok, Melih Mahmutoğlu, De Colo 15, Henry 13, Pierre 2, Guduric 18, Vesely 20, Booker 11, Polonara 11

AS MONACO: Demahis, Lee 7, Thomas 3, Diallo 10, Motum 6, Motiejunas 7, Ouattara 15, Faye, Andjusic 1, Hall 6, James 31

1'İNCİ PERİYOT: 16-18

İLK YARI: 40-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-63