Lazio Galatasaray maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçları başlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova gibi önemli ekiplerin önünde namağlup lider konumda bulunan Galatasaray gruptan çıkmayı garantiledi. Son maçında Lazio ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak ; son maçını da yenilgisiz tamamlamak istiyor. Peki, Lazio Galatasaray maçı ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi Lazio GS maçı ayın kaçında oynanacak?

LAZIO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Lazio deplasmanına konuk olacak. İşte karşılaşmanın detayları:

Maç günü: 9 Aralık 2021 Perşembe

Saat: TSİ 23.00

Stad: Stadio Olimpico

Hakem: Henüz belli olmadı

Kanal: ExxenSpor