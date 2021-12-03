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Lazio Galatasaray maçı ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi Lazio GS maçı ayın kaçında oynanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2021
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Lazio Galatasaray maçı ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi Lazio GS maçı ayın kaçında oynanacak?

Lazio Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig'de farklı Avrupa'da farklı performans gösteren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki son maçını Lazio ile oynayacak. Namağlup lider konumda bulunan Sarı-Kırmızılılar, bu karşılaşmadan da iyi sonuçla ayrılarak son 16 turuna namağlup çıkmak istiyor. Peki, Lazio Galatasaray maçı ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi Lazio GS maçı ayın kaçında oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Lazio Galatasaray maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçları başlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova gibi önemli ekiplerin önünde namağlup lider konumda bulunan Galatasaray gruptan çıkmayı garantiledi. Son maçında Lazio ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak ; son maçını da yenilgisiz tamamlamak istiyor. Peki, Lazio Galatasaray maçı ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi Lazio GS maçı ayın kaçında oynanacak?

LAZIO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Lazio deplasmanına konuk olacak. İşte karşılaşmanın detayları:

Maç günü: 9 Aralık 2021 Perşembe

Saat: TSİ 23.00

Stad: Stadio Olimpico

Hakem: Henüz belli olmadı

Kanal: ExxenSpor

GALATASARAY AVRUPA'DA FARKLI SÜPER LİG'DE FARKLI

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova gibi önemli ekiplerin önünde namağlup lider konumda bulunup; gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray, aynı performansı Süper Lig'de gösteremiyor.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan sarı-kırmızılıların, lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 14'üncü haftada 14'e çıktı. Galatasaray, puan tablosunda Fenerbahçe haricinde üst basamakta yer alan 5 rakibi; Konyaspor, Hatayspor, Alanyaspor, Başakşehir ve Karagümrük'ün de puan yitirdiği haftada yukarıya tırmanma şansını kaçırdı.

Süper Lig'deki galibiyet hasreti 3 maça çıkan Galatasaray, son dönemdeki karşılaşmalarda birçok pozisyona girmesine rağmen gol bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Özellikle Fenerbahçe ve Malatyaspor mücadelelerinde yakalanan fırsatlar değerlendirilemedi. Teknik direktör FatihnTerim'in Süper Lig'de 14 hafta geride kalmasına rağmen forvet hattında Diagne, Muhammed ve Halil arasındaki tercihini sürekli değiştirmesi de eleştirileri beraberinde getirdi.

Terim'in savunma hattında rotasyon yapmayıp, orta saha ve hücumda takımın etkili isimlerini Avrupa dönüşü dinlendirmesi de sarı-kırmızılıların oyun kurgusunu olumsuz etkilerken, bu durum skorlara yansıdı.

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