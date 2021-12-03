Canlı I Kasımpaşa - Beşiktaş canlı anlatım izle! Kara Kartal Giresun maçı sonrası çıkış arıyor
Süper Lig'in 15.haftasında Kasımpaşa evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Son olarak sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş, yeni bir galibiyet serisine başlamayı hedefliyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda Kasımpaşa maçı öncesi 5 eksik futbolcu bulunuyor. GZT Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Mert Günok'un yanı sıra, Alex Teixeira, Gökhan Töre Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Sakat futbolcuların yanı sıra GZT Giresunspor maçında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Necip Uysal da oynanacak mücadelede görev yapamayacak.
İKİ FUTBOLCU SINIRDA
Beşiktaş'ta iki futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Yukatel Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.
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