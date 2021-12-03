Canlı I Kasımpaşa - Beşiktaş canlı anlatım izle! Kara Kartal Giresun maçı sonrası çıkış arıyor

İKİ FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta iki futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Yukatel Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.