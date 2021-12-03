Beşiktaş’ın genç oyuncusu Can Bozdoğan’dan nefis gol! Kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi

Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ligde bu sezon 4 maçtır üst üste kazanamayan ve Şampiyonlar Ligi'nde de kötü sonuçlar alan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında kazanarak çıkışa geçmenin peşinde.