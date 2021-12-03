Anadolu Efes, Barcelona'ya iki sayı farkla mağlup oldu
THY EuroLeague'in 13'üncü haftasında Anadolu Efes, kendi sahasında İspanya'nın FC Barcelona takımına uzatma sonucunda 95-93 mağlup oldu.
Bu sonuçla Anadolu Efes 7'nci mağlubiyetini alırken, FC Barcelona ise 11 galibiyete yükseldi ve liderliğini sürdürdü.
Maçın uzatma periyodunda hakem kararlarına tepki gösteren Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, iki teknik faulle oyundan atıldı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Ilija Belosevic, Mehdi Difallah
ANADOLU EFES: Larkin 14, Beaubois 6, Bryant 2, Moerman 16, Pleiss 13, Micic 26, Anderson, Petrusev 4, Dunston 2, Simon 10
FC BARCELONA: Davies 5, Sertaç Şanlı 24, Martinez 5, Smits 2, Hayes, Oriola 2, Laprovittola 14, Kuric 16, Jokubaitis 9, Mirotic 18, Caicedo
1'İNCİ PERİYOT: 25-20
İLK YARI: 47-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-62
4'ÜNCÜ PERİYOT: 80-80
5 FAUL: Larkin (Anadolu Efes) - Mirotic (FC Barcelona)
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