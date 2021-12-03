Anadolu Efes, Barcelona’ya iki sayı farkla mağlup oldu

Bu sonuçla Anadolu Efes 7'nci mağlubiyetini alırken, FC Barcelona ise 11 galibiyete yükseldi ve liderliğini sürdürdü.

Maçın uzatma periyodunda hakem kararlarına tepki gösteren Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, iki teknik faulle oyundan atıldı.