Real Madrid’li Luka Jovic’ten heyecanlandıran Galatasaray adımı! Taraftar yorum yağmuruna tuttu

Luka Jovic bu sezon Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta forma giydi. 23 yaşındaki futbolcu İspanya La Liga'da ise 5 maçta görev aldı ve 1 asist kaydetti.

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