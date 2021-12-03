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Real Madrid'li Luka Jovic'ten heyecanlandıran Galatasaray adımı! Taraftar yorum yağmuruna tuttu

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Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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Real Madrid’li Luka Jovic’ten heyecanlandıran Galatasaray adımı! Taraftar yorum yağmuruna tuttu

İspanyol devi Real Madrid'den ayrılacağı iddia edilen 23 yaşındaki santrfor Luka Jovic'ten flaş bir adım geldi. Sırp hücum oyuncusu sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Jovic'in adımı sonrası Galatasaray taraftarı yıldız oyuncunun fotoğrafının altına "Come to Galatasaray" yorumunda bulundu.

Real Madrid'in 23 yaşındaki santrforu Luka Jovic'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir hamle geldi. Sırp golcü sosyal medya hesabından Galatasaray'ın resmi hesabını takibe aldı.

COME TO GALATASARAY

Sarı-kırmızılı taraftarlar Luka Jovic'in sosyal medya paylaşımlarının altına 'Come to Galatasaray' yazmaya başladı.

İspanyol basını, Real Madrid'in Luka Jovic'i devre arasında takımdan göndermeyi planladığını iddia etmişti. İspanyol devi, maaş yükünü düşürmek için Luka Jovic ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Luka Jovic bu sezon Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta forma giydi. 23 yaşındaki futbolcu İspanya La Liga'da ise 5 maçta görev aldı ve 1 asist kaydetti.

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