Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetimi belli oldu
Süper Lig'de zirveye kurulan ve her geçen hafta puan farkını açan Trabzonspor'da gözler yeni yönetime çevrildi. Trabzonspor’da 78. Olağan Genel Kurul öncesi yeni yönetim kurulu listesi divan kuruluna teslim edildi.
4 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor'un 47. yönetiminin seçileceği genel kurul öncesinde tek aday olan başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni yönetim listesini sundu. Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, listenin son teslim saati olan saat 09.00'da listenin son halini Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'e teslim etti. Yeni dönemde yönetim kurulunda yer alacak isimler Genel Sekreter İbrahim Sağıroğlu tarafından okundu.
"TEK LİSTEYLE SEÇİM YAPILACAK"
Törende konuşan Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, "Yönetim kuruluna, çoğunluk aranan birinci toplantıdan önce sadece sayın Ahmet Ağaoğlu'nun listesi gelmişti. Bugün saat 09:00'a kadar bu liste üzerinde değişiklik yapma hakları vardı. Şimdi biz bu nedenle bu toplantıyı hem bilgilendirme hem de yönetimin takdimini değerlendirmek üzere düzenledik. Tek listeyle seçim yapılacak. Diğer Kurullardan sadece Arşiv ve Müze Kurulunda 2 aday var. Disiplin, Denetim ve Sicil Kurulu tek listeyle girmektedir. Aynı kongrede onlar da seçilecektir. Bu yıl şampiyonluk hedefimizin çok güçlü olduğu bir yıldır. Elbette ki bu listeler temsildir. Asıl önemli olan bizlerin, taraftarlar olarak, Trabzonspor camiası olarak önemli olan yönetimlere, teknik kadroya ve futbolculara verdiğimiz destektir. Şampiyonluk şarkılarının söylendiği dönemde, bizler takımımızı yalnız bırakırsak, gerektiği kadar yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları desteklemezsek onları yalnız hissettiririz. Bu nedenle gerek basının bu olayları olayları düzenlemede, gerekse taraftar derneklerinin katkı sağlamada çok önemi vardır. Zaman zaman, İstanbul'dan büyük takım basın mensuplarının ve onların trollerinin yalan yanlış, haberlerinin yerel basınımız tarafından itibar edilip kullanılmaması gerekir" dedi.
Trabzonspor'da başkan Ağaoğlu'nun yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:
ASİL: Ahmet Ali Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin Hancı
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