Trabzonspor'a 3. Yunan! Georgios Kyriakopoulos...
Süper Lig'de fırtına gibi esmeye devam eden Trabzonspor transfer çalışmalarına da devam ediyor. Yunan gazeteci Manos Staramopoulos, Sassuolo'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Georgios Kyriakopoulos'un Trabzonspor'a transfer olacağını iddia etti.
Süper Lig'de dolu dizgin yoluna devam eden Trabzonspor, en yakın rakipleri Hatayspor ve Konyaspor'a 10 puan fark atmış durumda. Bordo-mavili ekip zirvede emin adımlarla ilerlerken bir yandan da transferde yoğun mesai harcıyor.
Karadeniz ekibinin önceliği ise sol bek pozisyonu. Yunan basınından bordo-mavililer için flaş bir iddia geldi. Trabzonspor'un ligdeki performansı, yurt dışında da ilgiyle takip ediliyor.
İtalya'da yayın yapan SporPress24 sitesine konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, devre arası transferi için önemli açıklamalar yaptı.
"Hedefimiz uzun bir aradan sonra şampiyon olmak ve ardından Avrupa'da oynamak" diyen Başkan, transfer çalışmaları için de "Şanslıyız çünkü Bakasetas ile Siopis harika ve bizim için çok önemli oyuncular. Muhtemelen bir üçüncü Yunan oyuncu daha alacağız" ifadesini kullandı.
Röportajı yapan Yunan gazeteci Manos Staramopoulos ise bu oyuncunun Sassuolo'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Georgios Kyriakopoulos olduğunu yazdı.
SÜRMEN'DEN KONGRE ÇAĞRISI
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, hafta sonu yapılacak 78'inci Olağan Genel Kurul'a tek aday olarak girecek olan Başkan Ahmet Ağaoğlu'na destek için salonun dolmasını istedi.
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