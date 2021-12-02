İşte Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası yarın Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

YARIN

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş



4 ARALIK CUMARTESİ

13.30 Aytemiz Alanyaspor - D.G. Sivasspor

16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor

19.00 Galatasaray - Altay



5 ARALIK PAZAR

13.30 Y. Kayserispor - F.T. Antalyaspor

16.00 A. Hatayspor - Medipol Başakşehir

16.00 GZT Giresunspor - V. Fatih Karagümrük

19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor



6 ARALIK PAZARTESİ

20.00 İ.H. Konyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor

20.00 Göztepe - Gaziantep FK