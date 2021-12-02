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İşte Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta programı

SPOR
Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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İşte Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 4, 5 ve 6 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Lider Trabzonspor, Adana Demirspor ile sahasında mücadele edecek. Galatasaray, Altay'ı; Fenerbahçe de Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası yarın Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

YARIN
20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

4 ARALIK CUMARTESİ
13.30 Aytemiz Alanyaspor - D.G. Sivasspor
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor
19.00 Galatasaray - Altay

5 ARALIK PAZAR
13.30 Y. Kayserispor - F.T. Antalyaspor
16.00 A. Hatayspor - Medipol Başakşehir
16.00 GZT Giresunspor - V. Fatih Karagümrük
19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

6 ARALIK PAZARTESİ
20.00 İ.H. Konyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor
20.00 Göztepe - Gaziantep FK

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