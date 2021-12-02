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Trabzonspor hisseleri uçuşta! İşte toplam rakam

SPOR
Giriş Tarihi: 02.12.2021
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Trabzonspor hisseleri uçuşta! İşte toplam rakam

Borsa İstanbul'da hesaplanan spor endeksi, geçen ay yüzde 9,6 yükseldi. Trabzonspor, kasım ayında yüzde 31,4 artış ile yatırımcısını en fazla sevindiren spor şirketi olurken, 23 Kasım'da 9,51 Lira ve 4 milyar 755 milyon Liraya ulaşan piyasa değeri de tarihi zirveyi gördü.

Borsa İstanbul'da hesaplanan spor endeksi, geçen ay yüzde 9,6 yükseldi. Trabzonspor, kasım ayında yüzde 31,4 artış ile yatırımcısını en fazla sevindiren spor şirketi olurken, 23 Kasım'da 9,51 Lira ve 4 milyar 755 milyon Liraya ulaşan piyasa değeri de tarihi zirveyi gördü.

Geçen ay Galatasaray 'ın hisseleri, yüzde 7,2, Fenerbahçe 'nin hisseleri yüzde 1,3 değer kazanırken, Beşiktaş hisseleri ise yatırımcısına yüzde 16 kaybettirdi.

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