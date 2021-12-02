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Son dakika: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! İmzalar atıldı

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Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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Son dakika: Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! İmzalar atıldı

Son dakika haberleri... Galatasaray'da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da gösterdiği performans ile milli takıma da yükseldi.

Galatasaray'da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Kerem Aktürkoğlu, futbola Gölcükspor altyapısında başladı. Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, BB Bodrumspor ve Karacabey Belediye Spor takımlarında top koşturmasının ardından sezon başında TFF 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a transfer oldu.

24 Erzincanspor formasıyla 34 maça çıkan genç futbolcu 20 gol 1 asist üretti. Galatasaray'a transfer olan Kerem, gösterdiği performans ile milli takıma kadar yükselirken, Dünya Kupası Elemeleri'nde takıma büyük katkı sağladı.

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