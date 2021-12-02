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Messi Altın Top'u kazandı ama başı dertte

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Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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Messi Altın Top’u kazandı ama başı dertte

Yılın en iyi futbolcusu ödülünü 7. kez kazanarak tarihe geçen Messi'nin başı saha dışında dertte. Barcelona'dan PSG'ye flaş bir şekilde transfer olan Lionel Messi'nin saha dışında başı dertte... Arjantinli yıldızın ticari anlamda yatırım yaptığı biliniyor. Messi'nin Barcelona kentinde 30 milyon euro'ya satın aldığı oteli için yıkım kararı olduğu ortaya çıktı.

Barcelona'dan ayrılarak PSG'nin yolunu tutan Messi, takımdaki performansıyla eleştiriler alsa da son lig maçında 3 asist yaparak taraftarın beğenisini kazandı. Fakat Messi'nin başı saha dışında dertte...

RONALDO GİBİ MESSİ DE SAHA DIŞI YATIRIMLARI İÇİN ÇALIŞIYOR

Cristiano Ronaldo gibi Lionel Messi de geleceğe yönelik çeşitli yatırımlar yaparak saha dışında da sıkı bir şekilde çalışıyor.

Ancak gerçek şu ki, tüm anlaşmalar Messi'nin istediği gibi gitmedi.

MESSİ'NİN BAŞI DERTTE

İspanya'da çarşamba günü, Messi'nin ticari yatırımlarından birinin yanlış gittiği ortaya çıktı. Messi'nin, 2017 yılında 30 milyon avro karşılığında satın aldığı otellerden birinin yıkım kararının olduğu söyleniyor. Söz konusu otel işletmesi, Barselona'nın güneyinde bulunan ve 77 odalı dört yıldızlı bir otel...

'El Confidencial'a göre Lionel Messi'nin, kentsel standartlara uymadığı ve Ayuntamiento de Sitges'in yıkım emrini zaten vermiş olduğunu bilmeden alanı satın almış olduğu ifade edildi.

Satın alma sırasında, otelin önceki sahibinin (Francisco Sánchez Rodríguez) usulsüzlükleri ve yıkım emrini zaten bildiği, ancak yine de "yaptırım prosedürlerini" garanti etmiş olsa bile, satışa devam ettiği yazıldı. Kentsel nedenler veya "mekanla ilişkili kentsel yasallığın restorasyonu için prosedürler" o dönem bir yasal işlem bulunmuyordu.

İddialarla karşı karşıya kalan Sánchez Rodríguez, yıkım emri olmadığını, ancak Ayuntamiento'nun farklı bir anlayışı olduğunu ve gereken şartları yasal çerçeveler içerisinde yerine getirdiklerini ifade etti.

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