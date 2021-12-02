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Galatasaray'dan Kovid-19 açıklaması: 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif

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Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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Galatasaray’dan Kovid-19 açıklaması: 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif

Son dakika spor haberi... Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamada 1 futbolcunun koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyuruldu.

Galatasaray Kulübü, 1 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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