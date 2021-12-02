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Adı Galatasaray ile anılıyordu! Sözleşmesi feshedildi

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Giriş Tarihi: 02.12.2021
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Adı Galatasaray ile anılıyordu! Sözleşmesi feshedildi

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor forması giyen 20 yaşındaki sağ bek İsmail Çokçalış'ın sözleşmesi feshedildi. Genç oyuncunun ismi Galatasaray'la anılıyordu.

Bursaspor 'un gelecek vadeden genç sağ beki İsmail Çokçalış'ın sözleşmesi feshedildi. 20 yaşındaki futbolcunun ismi Galatasaray 'la anılıyordu.

Geçen sezonun sonlarında çapraz bağ ameliyatı olan İsmail Çokçalış Bursaspor'un büyük beklentiler içinde olduğu futbolculardan biriydi.

İsmi Fransız kulüpleri ile de anılan ve yakın zamanda tekrar sahalara dönen genç oyuncunun ayrılığı sürpriz olarak yorumlandı.

İsmail Çokçalış geçen sezon Bursaspor formasıyla 25 karşılaşmada forma giymişti.

Bursaspor'un TFF'de yer alan kadrosunda İsmail Çokçalış'ın sözleşmesinin feshedildiği görülüyor.

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