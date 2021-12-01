Abdullah Avcı yeni bir rekor peşinde

Geçen sezonun 9. haftasında göreve geldikten sonra müthiş bir hocalık performansına imza atan Abdullah Avcı, rekorları alt üst ederek ilerliyor... Puan ortalamasına bakıldığında zirvede yer alan, deplasmanda kaybetmeme rekorunu (21) kıran tecrübeli teknik adam, 1995-1996 sezonundaki 26 maçlık yenilmeme serisini de Karagümrük galibiyetiyle tekrarlamıştı. Cumartesi günkü Adana Demirspor maçı da yeni rekorlar anlamına geliyor... Çünkü Bordo-Mavililer, rakibini devirmesi durumunda puanını 39 yapacak ve lig tarihindeki en iyi ilk 15 haftalık performansını gösterecek. Fırtına, 1995-1996 sezonunda, 15. hafta sonunda 38 puan elde etmiş, 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.

2017'DE '26' YAPMIŞTI

Trabzonspor 'un şu anda 11 galibiyet ve 3 beraberlik ile 36 puanı bulunuyor. Öte yandan, Abdullah Avcı kariyer rekorunu da kırma şansına sahip. Başarılı çalıştırıcının, Başakşehir'in başında olduğu dönemde, 2017 yılında 26 maçlık kaybetmeme serisi vardı. Adana Demirspor karşısında Avcı, seriyi 27 yapıp, kendi rekorunu kırmak istiyor.