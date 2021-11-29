Trabzonspor 1995-96 sezonundaki yenilmezlik rekorunun peşinde

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da namağlup seri devam ediyor. Bordo-mavililer bu sonucun ardından 1995-1996 sezonundaki 26 haftalık yenilmezlik serisini de dün itibari ile yakaladı.