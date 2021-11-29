Trabzonspor 1995-96 sezonundaki yenilmezlik rekorunun peşinde
Rakiplerini devirerek yoluna devam eden Trabzonspor zirvede farkı açtı. İstanbul'daki Karagümrük deplasmanında da 3 puanla ayrılan Trabzonspor 26 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Bordo mavililer bu hafta oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasında da kaybetmemesi halinde 1995-1996 sezonundaki rekoru kıracak.
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da namağlup seri devam ediyor. Bordo-mavililer bu sonucun ardından 1995-1996 sezonundaki 26 haftalık yenilmezlik serisini de dün itibari ile yakaladı.
Tecrübeli teknik adam ile 26 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fırtına, gelecek hafta Adana Demirspor'u da mağlup etmesi halinde 1995-1996 sezonundaki rekoru kıracak.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Djaniny ve Abdülkadir'in golleriyle İstanbul'da 3 puanı alan Karadeniz ekibi, üst üste 7 galibiyetle yoluna devam ederken, deplasmandaki yenilmezlik serisini 25 haftaya çıkardı.
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 1995-1996 sezonundaki 26 haftalık yenilmezlik serisini de dün itibari ile yakaladı. Tecrübeli teknik adam ile 26 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fırtına, gelecek hafta Adana Demirspor'u da mağlup etmesi halinde 1995-1996 sezonundaki rekoru kıracak.
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