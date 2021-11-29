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Son dakika: İzmir'de Fenerbahçe otobüsüne saldırı

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Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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Son dakika: İzmir’de Fenerbahçe otobüsüne saldırı

Son dakika haberleri... İzmir'de bir grup Fenerbahçe otobüsüne taşlı saldırı düzenledi. Saldırıda takım otobüsünün camları kırıldı.

Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Oyuncularda herhangi bir sıkıntı yok. Stadın yaklaşık 1 kilometre çapı etrafında Göztepeli taraftarlardan saldırı gerçekleştirildi. Atılan bir şişenin isabet etmesi sonucunda otobüsün bir camı kırıldı. Başka cisimler de atıldı. Otobüste bir camda hasar oluştu." dedi.

Fenerbahçe otobüsüne saldırı FENERBAHÇE OTOBÜSÜNE SALDIRI

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