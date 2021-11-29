Son dakika: İzmir’de Fenerbahçe otobüsüne saldırı

Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Oyuncularda herhangi bir sıkıntı yok. Stadın yaklaşık 1 kilometre çapı etrafında Göztepeli taraftarlardan saldırı gerçekleştirildi. Atılan bir şişenin isabet etmesi sonucunda otobüsün bir camı kırıldı. Başka cisimler de atıldı. Otobüste bir camda hasar oluştu." dedi.

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