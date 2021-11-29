Göztepe - Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına çıkıyor. Trabzonspor'un kazandığı haftada mutlak 3 puan hedefleyen Sarı Kanarya zirve takibini kayıpsız sürdürmek istiyor. Göztepe - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Enner Valencia ile Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamayacak. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Marcel Tisserand ve 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş da takımdaki yerlerini alamayacak.
Ayak bileğindeki sakatlığını atlatan Mesut Özil ile Luiz Gustavo'nun da maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
GÖZTEPE: İrfan, Arslanagic, Atınç, Atakan, Paluli, Soner, Nwobodo, Berkan, Halil, Ndiaye, Lourency.
FENERBAHÇE: Berke, Ferdi, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Zajc (Crespo), Osayi, İrfan, Mesut (Rossi), Berisha
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Enner Valencia ile Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamayacak. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Marcel Tisserand ve 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş da takımdaki yerlerini alamayacak.
Ayak bileğindeki sakatlığını atlatan Mesut Özil ile Luiz Gustavo'nun da maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
DEPLASMANDA 4 KEZ KAZANDI
Fenerbahçe, bu sezon ligde konuk takım olarak sahaya çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Deplasmanda Adana Demirspor, Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'ı yenen sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.
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