Göztepe - Fenerbahçe CANLI ANLATIM

DEPLASMANDA 4 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, bu sezon ligde konuk takım olarak sahaya çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Deplasmanda Adana Demirspor, Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'ı yenen sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.