Son dakika | Başkan Erdoğan Mustafa Cengiz’in cenaze törenine katıldı

Son dakika haberi.. Başkan Erdoğan vefat eden Galatasaray'ın eski Başkanı Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı.

Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlanıyor. Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından merhum Cengiz, Ulus'taki mezarlığa defnedilecek. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de cenaze törenine katıldı.

CENAZE TÖRENİNE BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILIYOR

Başkan Erdoğan da Mustafa Cengiz'in cenaze töreni için İlahiyat Camii'ne geldi.

Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mustafa Cengiz'i son yolculuğuna uğurlamak için Marmara İlahiyat Camii'ne geldi. TFF Başkanı Nihat Özdemir de törene katıldı.