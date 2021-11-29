2021 Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi
Son dakika spor haberleri... 2021 Ballon d'Or ödülünün sahibi, Paris Saint-Germain'in Arjantinli futbolcusu Lionel Messi oldu. Arjantinli süper star 7.kez Ballon d'Or aldı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 2021 Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.
34 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 7'nci kez bu ödülü kazanma başarısı gösterdi.
Fransız futbol dergisi France Football tarafından yılın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülünün bu yılki kazananı Lionel Messi oldu.
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