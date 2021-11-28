Sivas'ta Yatabare şov! Sivasspor 4-0 Hatayspor maç sonucu ÖZET
Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında DG Sivasspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 4-0 glaip ayrıldı. Yiğidoların gollerinin Pedro Henrique penaltıdan ve Yatabare (3) kaydetti. Maçın özeti ve tüm detayları haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında DG Sivasspor sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.Zorlu maçta Sivasspor, 22. dakikada Pedro Henrique'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Yiğidolar ilk yarının bitmesine sayılı dakikalar kala 43. dakikada Yatabare ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 tamamlandı.
İkinci yarıda basıkısına devam eden Sivasspor, 48 ve 86'da Yatabare'nin yeniden sahneye çıkmasıyla skoru 4-0'a getirdi. Maçta başka gol olmadı ve Yiğidolar rakibini 4 golle geçti.
İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Fayçal, Kerem, Pedro, Gradel, Yatabare
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Adekugbe, Mehdi, Ruben, Saba Lobjanidze, El Kaabi, Traore, Mame Diouf
::MAÇTAN DAKİKALAR::
2. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin şutunda, meşin yuvarlak defanstan döndü. Pozisyonu takip eden Kerem Atakan Kesgin'in vuruşu etkisiz olunca top kalecide kaldı.
5. dakikada Sivasspor soldan korner kullandı. Altıpasın önünde Caner Osmanpaşa'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta gitti.
15. dakikada rakip defansın hatasından yararlanıp topu önüne alan Henrique, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci topu kornere çeldi.
22. dakikada Gradel'in ceza alanında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Henrique, takımını öne geçirdi: 1-0.
31. dakikada Sivasspor yine tehlikeli geldi. Rakip ceza alanında topla buluşan Yatabare, müsait durumdaki arkadaşı Kerem Atakan Kesgin'i gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndükten sonra defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
43. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Gradel'in pasında ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sol kanattan Gradel'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Yatabare yakın mesafeden sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 3-0
54. dakikada rakibine sert müdahalede bulanan Riberio sarı kart gördü. Yoğun itirazlarına devam eden Riberio ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
63. dakikada topu sol kanattan getiren Uğur Çiftçi'nin ortası kale direğinden döndü. Daha sonra topu alan Gradel'in şutu da direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
86. dakikada Gradel'in sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasına kale önünde Yatabare dokunarak topu ağlarla buluşturdu. 4-0
Stat: Sivas 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Gökhan Barcın xx
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural xxx, Caner Osmanpaşa xx, Goutas xxx, Camara xx, Uğur xx, Ulvestad xx (Hakan Arslan dk. 72 xx), Fayçal Fajr xxx (Özkan Yiğiter dk. 90 ?), Kerem x (Azubuike dk. 82 ?), Pedro Henrique xxx (Kayode dk. 72 x), Gradel xx, Yatabare xxx (Muhammed Ergin dk. 90 ?)
Yedekler: Muammer, Cofie, Felix, Ziya, Ahmet Oğuz
Teknik Direktör: Bülent Albayrak
Hatayspor: Munir x, Kamil Ahmet xx, Fatih xx, Burak Öksüz xx (Falette dk. 46 x), Adekugbe xx, Boudjemaa xx (Muhammed Mert dk. 46 x), Riberio xx, Lobzhanidze xx (Saint Louis dk. 66 xx), Traore xx (Kamara dk. 87 ?), El Kaabi xx (Sackey dk. 66 x), Diouf xx
Yedekler: Abdullah, Burak Can, Bülent, Sadık, Eren
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Pedro Henrigue (dk. 22 pen.), Yatabare (dk. 43, 48 ve 86) (Sivasspor)
Kırmızı kart: Riberio (dk. 54) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Boudjemaa (Hatayspor), Pedro Henrique (Sivasspor)
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