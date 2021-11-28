Sivas’ta Yatabare şov! Sivasspor 4-0 Hatayspor maç sonucu ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında DG Sivasspor sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.Zorlu maçta Sivasspor, 22. dakikada Pedro Henrique'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Yiğidolar ilk yarının bitmesine sayılı dakikalar kala 43. dakikada Yatabare ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 tamamlandı.

İkinci yarıda basıkısına devam eden Sivasspor, 48 ve 86'da Yatabare'nin yeniden sahneye çıkmasıyla skoru 4-0'a getirdi. Maçta başka gol olmadı ve Yiğidolar rakibini 4 golle geçti.