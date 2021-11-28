Sergen Yalçın kararını verdi! İstifasını sunacak
Son dakika haberine göre: Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta Giresunspor mağlubiyeti sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşecek olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasını sunacağı iddia edildi.
A Spor'un son dakika haberine göre: Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, son olarak ligin 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu.
Mücadelenin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu. Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşecek olan Yalçın'ın, istifasını sunacağı öğrenildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Giresunspor mağlubiyeti sonrası istifa sorusuna cevap verdi.
İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI
Siyah-beyazlı takımın deneyimli teknik adamı, 'Suçlu kim?' sorusuna "Burası bizim camiamız. Kendi adıma konuşuyorum. Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Muhtemelen yarın başkanla oturup bir değerlendirme yapacağız. İyi bir gidişat değil. Üzülüyoruz ama futbolda böyle şeyler var." dedi.
İSTİFA SORUSUNA CEVAP
"Gündeminizde istifa var mı?" sorusuna Sergen Yalçın "Başkanla oturup durum değerlendirmesi yapacağız" yanıtını verdi.
Sergen Yalçın "Her şeyi yapıyoruz, biz de üzgünüz. Çok da fazla zarar vermek istemiyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. İşler iyi gitmiyor, kazanamıyoruz. Birçok sorunumuz var. Biraz da kader bizi buraya götürüyor. İlk 10 dakikada 4 pozisyon var atamıyoruz ama hemen yiyoruz. Neyi yanlış yapıyoruz? Oyuncularla da konuşuyoruz. Onlar da bir problemlerinin olmadıklarını söylüyorlar. Oyunculara hatalarımızı soruyoruz ama herkes memnun. Arkadaşlık çok güzel, paralar ödeniyor. Görünen hiçbir sorun yok." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Sergen Yalçın "Oyuncularla problem yok. Herkes parasını alıyor. Hiçbir sorun yok. Valla çıkışı göremiyoruz! 2,5 aydır bu durumdayız. Dortmund maçından beri böyleyiz. Sakatlıklar oldu. Sistemi değiştirdik, analiz yaptık, konuştuk. Diyorsunuz ya analiz yapmıyormuşum, nereden biliyorsunuz? Analizi her hoca yapar! Bu işin parçasıdır ve herkes yapar." dedi.
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