Sergen Yalçın istifa etti mi? Beşiktaş’ta Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi görüşmesi nasıl sonuçlandı?

Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşecek olan Yalçın'ın, istifasını sunacağı öğrenildi. Detayları canlı yayında aktaran A Spor muhabiri Sercan Dikme, bu noktada başkan Ahmet Nur Çebi'nin cevabı da çok önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Çebi Yalçın'ın istifasını kabul ederse yollar ayrılacak. Eğer yola devam edilir ise de takımı toparlamak için çalışmalar başlayacak.