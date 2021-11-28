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Sergen Yalçın istifa etti mi? Beşiktaş’ta Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi görüşmesi nasıl sonuçlandı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2021
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Sergen Yalçın istifa etti mi? Beşiktaş’ta Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi görüşmesi nasıl sonuçlandı?

Sergen Yalçın istifa etti mi? Beşiktaş’ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın’ın geleceği tartışılmaya başlandı. Siyah beyazlı ekipte kritik bir toplantı gerçekleşecek. Giresunspor maçında alınan yenilgiden sonra; teknik direktör Sergen Yalçın ve başkan Ahmet Nur Çebi görüşme gerçekleştirecek. Peki; Sergen Yalçın istifa etti mi?

Sergen Yalçın istifa etti mi? Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi görüşmesi gündeme oturdu. Giresunspor karşısında alınan 4 gollü ağır mağlubiyetin ardından Sergen Yalçın'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Sosyal medyada Yalçın'ın istifa ettiği iddiaları gündeme oturdu. Peki ;Sergen Yalçın istifa etti mi?

SERGEN YALÇIN İSTİFA ETTİ Mİ?

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, son olarak ligin 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşecek olan Yalçın'ın, istifasını sunacağı öğrenildi. Detayları canlı yayında aktaran A Spor muhabiri Sercan Dikme, bu noktada başkan Ahmet Nur Çebi'nin cevabı da çok önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Çebi Yalçın'ın istifasını kabul ederse yollar ayrılacak. Eğer yola devam edilir ise de takımı toparlamak için çalışmalar başlayacak.

GÜNDEM SERGEN YALÇIN'IN GELECEĞİ

Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Şampionlar Ligi'nde son dönemde gösterilen kötü performansın ardından Beşiktaş'ta gündem teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği.

Giresunspor maçında alınan yenilgiden sonra Beşiktaş'ta bugün kritik bir zirve var. Teknik direktör Sergen Yalçın ve başkan Ahmet Nur Çebi takımdaki kötü gidişi değerlendirecek.

Yalçın, 4-0 kaybettikleri Giresunspor maçının ardından başarısız sonuçların sorumluluğunu aldığını, yönetim ile görüşeceğini söylemişti. Başkan Çebi ise Sergen Yalçın ile görüştükten sonra yol haritasını belireyeceklerini söylemişti. Yalçın'ın Çebi'ye istifasını sunacağı öğrenildi.

Ahmet Nur Çebi - Sergen Yalçın görüşmesi bugün öğleden sonra yapılacak.

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