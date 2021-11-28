CANLI | Yeni Malatya - Galatasaray maçı Süper Lig 14. hafta mücadelesi ilk 11’ler belli oldu

GALATASARAY SON 5 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDI

Galatasaray ligde oynadığı sın 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Konyaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup etti. Cimbom, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kaybederken, Fatih Karagümrük ile de berabere kaldı. Galatasaray ligde bu sezon deplasmanda 7 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Cimbom ligde dış sahada en sonra Fatih Karagümrük ile karşılaşmış, 1-1 sona ermişti.