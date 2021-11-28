CANLI | Yeni Malatya - Galatasaray maçı Süper Lig 14. hafta mücadelesi ilk 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde oynadığı Marsilya karşılaşmasını 4-2 kazanarak bir üst tura çıkmayı garantileyen Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatya'ya konuk oluyor. Saat 19'da başlayacak zorlu mücadelede iki takımında ilk 11'i belli oldu. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve maçın CANLI anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. GALATASARAY, deplasmanda YENİ MALATYASPOR ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.
Taraftarlar saat 19'da başlayacak maçın CANLI anlatımını ahaberi.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.
TERİM'DEN 11'DE SÜRPRİZ TERCİH
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Hadadi, Wallace, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Hafes, Jospin, Mallan, Ndong, Adem Büyük, Mounir.
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Babel, Diagne
YENİ MALATYA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Yeni Malatya Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu mücadele, beIN SPORTS HD1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 1 maç kala zorlu gruptan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Galatasaray, ligde çıktığı 13 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. 21 puan toplayan "Cimbom", haftaya lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 8. sırada girdi.
Ligde son 3 maçını kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 4 galibiyet, 9 yenilgiyle 12 puan elde etti ve 17. sırada yer buldu
Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak.
GALATASARAY İLE YENİ MALATYASPOR LİGDE 9. RANDEVU
Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 12 golüne, sarı-siyahlılar 6 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı 1-0, İstanbul'daki müsabakayı 3-1'lik skorla kazanmıştı.
GALATASARAY SON 5 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDI
Galatasaray ligde oynadığı sın 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Konyaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup etti. Cimbom, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kaybederken, Fatih Karagümrük ile de berabere kaldı. Galatasaray ligde bu sezon deplasmanda 7 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Cimbom ligde dış sahada en sonra Fatih Karagümrük ile karşılaşmış, 1-1 sona ermişti.
FATİH TERİM CEZALI
Fenerbahçe derbisinde hakem ile yaşanan diyalog sonrasında kırmızı kart gören ve PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim 6 maç ceza aldı. Teknik Direktör Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçında takımının başında olamayacak.
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