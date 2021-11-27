SON DAKİKA | Trabzonspor’un VavaCars Fatih Karagümrük kadrosunda 4 sürpriz
Son dakika spor haberleri | Trabzonspor, Süper Lig’in 14’üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul’a gitti. Bordo-mavili ekibin kadrosunda dört sürpriz isim yer aldı. İşte ayrıntılar...
TRABZONSPOR'DA 4 SÜRPRİZ
Karşılaşma öncesi son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştiren Trabzonspor, İstanbul'a gitti.
Bordo-mavili ekipte sakatlıkları sona eren Hamsik, Bakasetas, Koita ve Abdülkadir Parmak, kafilede yer aldı.
Trabzonspor'un Karagümrük maçı kafilesinde; Uğurcan, Arda, M.Taha, Serkan, Peres, Dorukhan, Hugo, Edgar, Denswil, Trondsen, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Parmak, Yunus, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Koita, Cornelius ve Djaniny olmak üzere toplam 23 oyuncu yer aldı.
Sakatlıkları bulunan Erce Kardeşler ile Hüseyin Türkmen, Trabzonspor kafilesinde yer almadı.
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