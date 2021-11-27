SON DAKİKA | Trabzonspor’un VavaCars Fatih Karagümrük kadrosunda 4 sürpriz

Trabzonspor'un Karagümrük maçı kafilesinde; Uğurcan, Arda, M.Taha, Serkan, Peres, Dorukhan, Hugo, Edgar, Denswil, Trondsen, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Parmak, Yunus, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Koita, Cornelius ve Djaniny olmak üzere toplam 23 oyuncu yer aldı.