CANLI | Çaykur Rizespor Kayserispor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik maç
CANLI | Çaykur Rizespor Kayserispor maçı canlı anlatım izle | Süper Lig'in 14. haftasında Rizespor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Lige kötü bir başlangıç yaparak 13 haftada 7 puan toplayabilen Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı ile çıkış arıyor. Çaykur Rizespor, Konyaspor yenilgisini unutturmak istiyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Süper Lig'de çıktığı son 13 deplasman maçının sadece birini kazanan Kayserispor, tek galibiyetini bu sezon İstanbul Başakşehir'i 1-0 yenerek aldı.
Çaykur Rizespor ise Yeni Malatyaspor ile birlikte ilk golü yediği hiçbir maçtan puan alamayan iki takımdan biri. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadele saat 16.00'de başladı.
İLK 11'LER:
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boldrin, Aminu, Boyd, Pohjanpalo
KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen, Mustafa, İlhan, Gavranovic