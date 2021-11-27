CANLI | Çaykur Rizespor Kayserispor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de kritik maç

Süper Lig'de çıktığı son 13 deplasman maçının sadece birini kazanan Kayserispor, tek galibiyetini bu sezon İstanbul Başakşehir'i 1-0 yenerek aldı.

Çaykur Rizespor ise Yeni Malatyaspor ile birlikte ilk golü yediği hiçbir maçtan puan alamayan iki takımdan biri. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadele saat 16.00'de başladı.

İLK 11'LER:

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boldrin, Aminu, Boyd, Pohjanpalo

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen, Mustafa, İlhan, Gavranovic