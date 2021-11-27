Galatasaray'ın efsane kalecisi Taffarel Premier Lig devi ile anlaştı
Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Claudio Taffarel, Brezilya Milli Takım kaleci antrenörü olarak görevine devam ediyordu. Taffarel Premier Lig devi ekibiyle anlaştı. 55 yaşındaki antrenör, her iki görevini de sürdürecek. Detaylar haberimizde...
Menajer Bayram Dağdeviren, twitter hesabından, "Liverpool teknik ekibi büyük bir transfere imza attı. Taffarel bundan sonra Liverpool teknik ekibinde görev alacak. Brezilya Milli Takımı'nın yanında Liverpool'da da Allison'nun hocalığını yapacak." dedi.
55 yaşındaki antrenör, 2019 yılında Galatasaray'da kaleci antrenörü olarak görev yapmıştı.