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CANLI | Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 27.11.2021
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CANLI | Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

CANLI | Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı anlatım izle | Spor Toto Süper Lig'de Antalya derbisinde Antalyaspor kendi sahasında sezonun flaş ekibi Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Antalya derbisinde karşı karşıya geliyor.

Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

İLK 11'LER:

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Naldo, Mukairu, Poli, Doğukan, Amilton, Freddy

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Efkan Bekiroğlu, Fatih, Candeias, Emre, Davidson, Babacar

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