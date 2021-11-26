Türkiye’nin Dünya Kupası play-off rakibi kim oldu? Türkiye Portekiz Play-Off maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

Türkiye'nin Dünya Kupası play-off rakibi kim oldu? Türkiye'nin Play-Off maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi bugün belli olacak. Kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde saat 19.00'da gerçekleşecek. İşte, Türkiye'nin Dünya Kupası play-off rakibi kim oldu? Türkiye'nin Play-Off maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLDU?

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Portekiz oldu. İlk karşılaşma 24 Mart'ta oynanacak.