26 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Türkiye'nin Dünya Kupası play-off rakibi kim oldu? Türkiye Portekiz Play-Off maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

Türkiye'nin Dünya Kupası play-off rakibi kim oldu? Türkiye Portekiz Play-Off maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2021 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021
ABONE OL
Türkiye’nin Dünya Kupası play-off rakibi kim oldu? Türkiye Portekiz Play-Off maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

Türkiye'nin Dünya Kupası play-off rakibi kim oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi 19.00'daki kura çekiminde belli olacak. Kura çekimi, Zürih’te saat 19.00’da yapılacak. Ay-yıldızlı ekibin muhtemel rakipleri arasında Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler bulunuyor. İşte, Türkiye'nin Dünya Kupası play-off rakibi kim oldu? Türkiye'nin Play-Off maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

Türkiye'nin Dünya Kupası play-off rakibi kim oldu? Türkiye'nin Play-Off maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi bugün belli olacak. Kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde saat 19.00'da gerçekleşecek. İşte, Türkiye'nin Dünya Kupası play-off rakibi kim oldu? Türkiye'nin Play-Off maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLDU?

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Portekiz oldu. İlk karşılaşma 24 Mart'ta oynanacak.

Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi bugün belli olacak. Kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde saat 19.00'da gerçekleşecek.

Play-off etabında, Avrupa Elemeleri gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.

Ay-yıldızlı ekibin muhtemel rakipler arasında Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler bulunuyor. Kura çekiminde Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya da seri başı olmayan takımlar olarak kuraya girecek.

Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak. Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA