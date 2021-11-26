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Galatasaray'dan büyük başarı! Tek takım oldu

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Giriş Tarihi: 26.11.2021
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Galatasaray’dan büyük başarı! Tek takım oldu

Galatasaray haberlerleri bugün...Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup kuralarına 4. torbadan girip lider konumda bulunan tek takım olarak yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta dün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. E Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Olimpik Marsilya galibiyetiyle 11 puanla liderliğine devam ederken, bir alanda daha zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon grup kuralarına dördüncü torbadan girip, 5. maçlar sonunda liderlik koltuğunda oturan tek takım olarak dikkat çekiyor.

UEFA Avrupa Ligi'ne dördüncü torbadan katılan 8 takımın 5. maçların sonucunda gruplarındaki pozisyonlarına bakıldığında durum şöyle:

A Grubu: Brondby 4. sırada
B Grubu: Sturm Graz 4. sırada
C Grubu: Legia 4. sırada
D Grubu: Royal Antwerp 4. sırada
E Grubu: Galatasaray 1. sırada
F Grubu: Midtjylland 3. sırada
G Grubu: Ferencvaros 4. sırada
H Grubu: Rapid Wien 4. sırada

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