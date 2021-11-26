Galatasaray’dan büyük başarı! Tek takım oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta dün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. E Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Olimpik Marsilya galibiyetiyle 11 puanla liderliğine devam ederken, bir alanda daha zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon grup kuralarına dördüncü torbadan girip, 5. maçlar sonunda liderlik koltuğunda oturan tek takım olarak dikkat çekiyor.