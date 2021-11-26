Galatasaray'dan büyük başarı! Tek takım oldu
Galatasaray haberlerleri bugün...Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup kuralarına 4. torbadan girip lider konumda bulunan tek takım olarak yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta dün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. E Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Olimpik Marsilya galibiyetiyle 11 puanla liderliğine devam ederken, bir alanda daha zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon grup kuralarına dördüncü torbadan girip, 5. maçlar sonunda liderlik koltuğunda oturan tek takım olarak dikkat çekiyor.
UEFA Avrupa Ligi'ne dördüncü torbadan katılan 8 takımın 5. maçların sonucunda gruplarındaki pozisyonlarına bakıldığında durum şöyle:
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...
- AÖF 2021-2022 sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? AUGİS sınav görev ücretleri ne zaman, hangi tarihte yatar?
- Kırmızı Oda dizisinin Manolya hocası Binnur Kaya hakkında şoke eden gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
- Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon tarihi belli mi, açıklandı mı?
- ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama
- "Çakalların hükmü kurt uluyana kadardır" Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı! Zindanın gecesi pusludur...
- VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM 2021 burs sonuçları ne zaman açıklanır? Açıklama geldi mi?
- Olympiakos Fenerbahçe maç özeti! Olympiakos Fenerbahçe maçı önemli anlar...
- Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı 2021 ne zaman, branş dağılımı belli mi? Mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak...
- Galatasaray Marsilya maç özeti!
- 50.000 TL anında hesaplara yatıyor! Şubeye gitmeye gerek yok! Kefilsiz, teminatsız 36 aya kadar vade imkanı...
- İlave tediye 4. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? 4 D’li işçiye tediye parası ne kadar, kaç TL ödenecek? İşte tarihler...