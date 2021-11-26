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Son dakika: Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz kura sonucunu değerlendirdi: En zor yol...

SPOR
Giriş Tarihi: 26.11.2021 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021
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Son dakika: Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz kura sonucunu değerlendirdi: En zor yol...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nu Hollanda'nın ardından 2. sırada tamamlayarak play-off'lara katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'mızın play-off rakibi belli oldu. Portekiz ile eşleşen Millilerimiz rakibini geçmesi halinden İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle karşılaşacak. Türkiye'nin kura sonucu sonrası Teknik Direktör Stefan Kuntz'dan ilk açıklama geldi.

Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz'le eşleşmemizin ardından açıklamalarda bulundu.

"EN ZOR YOLDAYIZ"

Portekiz eşleşmesini değerlendiren A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, En zor yoldayız. Ancak takım olarak ben göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

A Milli Futbol Takımımız, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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