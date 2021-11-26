Son dakika: Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz kura sonucunu değerlendirdi: En zor yol...

"EN ZOR YOLDAYIZ"

Portekiz eşleşmesini değerlendiren A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, En zor yoldayız. Ancak takım olarak ben göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.