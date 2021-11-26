Son dakika: Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz kura sonucunu değerlendirdi: En zor yol...
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nu Hollanda'nın ardından 2. sırada tamamlayarak play-off'lara katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'mızın play-off rakibi belli oldu. Portekiz ile eşleşen Millilerimiz rakibini geçmesi halinden İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle karşılaşacak. Türkiye'nin kura sonucu sonrası Teknik Direktör Stefan Kuntz'dan ilk açıklama geldi.
Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz'le eşleşmemizin ardından açıklamalarda bulundu.
"EN ZOR YOLDAYIZ"
Portekiz eşleşmesini değerlendiren A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, En zor yoldayız. Ancak takım olarak ben göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye'nin Dünya Kupası play-off rakibi kim oldu? Türkiye Portekiz Play-Off maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?
- Asgari ücrette rakamlar belli oluyor! Yeni rakam 3.801 TL olabilir! Asgari ücret ve AGİ için dikkat çeken tahmin...
- 26 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Kazanan isim...
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- 2021 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Buzağı desteklemeleri yattı mı, ödendi mi?
- AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AUZEF sınav sonuç tarihi belli mi, duyuruldu mu?
- Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık desteği yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...
- AÖF 2021-2022 sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? AUGİS sınav görev ücretleri ne zaman, hangi tarihte yatar?
- Kırmızı Oda dizisinin Manolya hocası Binnur Kaya hakkında şoke eden gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
- Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon tarihi belli mi, açıklandı mı?
- ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama
- "Çakalların hükmü kurt uluyana kadardır" Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı! Zindanın gecesi pusludur...