Beşiktaş’ta Caleb Ekuban sesleri! Transfer ocak ayında

Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden, Şampiyonlar Ligi'nde ise geride kalan 5 müsabakada puan alamayan Beşiktaş'ta gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Sergen Yalçın yönetiminde yeniden ayağa kalkmanın hesaplarını yapan siyah-beyazlılar için yeni bir transfer ismi gündeme geldi. Eski Trabzonsporlu Ekuban için Genoa ile temasa geçildi.

Geçen sezonu çifte kupayla kapatan, yaz transfer döneminde ise; Batshuayi, Pjanic, Alex Teixeira, Ghezzal, Rosier gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, hem ligde hem de Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

İTALYA'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

Ocak ayında takıma yapılacak takviyelerde sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen Kartal, eski Trabzonsporlu Ekuban'ı transfer listesine aldı.

GENOA İLE TEMASA GEÇİLDİ

Siyah-beyazlılar, Genoa'da forma giyen Ekuban'ın transferi için nabız yoklamaya başladı.

TEKLİFİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralama+satın alma opsiyonu üzerinden transfer etme düşüncesiyle İtalyan ekibiyle ilk temas kuruldu.