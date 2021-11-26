Beşiktaş'ta Caleb Ekuban sesleri! Transfer ocak ayında
Trabzonspor'dan ayrılarak İtalyan ekibi Genoa'nın yolunu tutan Caleb Ekuban, Beşiktaş'ın transfer listesine girdi. Genoa'da beklentileri karşılayamayan Ganalı yıldız için Beşiktaş'ın devre arasında hamle yapacağı belirtiliyor. Ligde zor günler yaşayan siyah-beyazlıların kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcadığı ve hedeflerinden birinin de 27 yaşındaki golcü olduğu belirtildi.
Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden, Şampiyonlar Ligi'nde ise geride kalan 5 müsabakada puan alamayan Beşiktaş'ta gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Sergen Yalçın yönetiminde yeniden ayağa kalkmanın hesaplarını yapan siyah-beyazlılar için yeni bir transfer ismi gündeme geldi. Eski Trabzonsporlu Ekuban için Genoa ile temasa geçildi.
Geçen sezonu çifte kupayla kapatan, yaz transfer döneminde ise; Batshuayi, Pjanic, Alex Teixeira, Ghezzal, Rosier gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, hem ligde hem de Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşıyor.
İTALYA'DA BEKLENENİ VEREMEDİ
Ocak ayında takıma yapılacak takviyelerde sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen Kartal, eski Trabzonsporlu Ekuban'ı transfer listesine aldı.
GENOA İLE TEMASA GEÇİLDİ
Siyah-beyazlılar, Genoa'da forma giyen Ekuban'ın transferi için nabız yoklamaya başladı.
TEKLİFİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralama+satın alma opsiyonu üzerinden transfer etme düşüncesiyle İtalyan ekibiyle ilk temas kuruldu.