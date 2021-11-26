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Fransız basını Marsilya'yı yerden yere vurdu: Cehennemde battı

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Giriş Tarihi: 26.11.2021 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021
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Fransız basını Marsilya’yı yerden yere vurdu: Cehennemde battı

UEFA Avrupa Ligi 5. maçında Fransız takımı Marsilya'yı 4-2 yenen Galatasaray, grup lideri olarak Lazio ile arasındaki puan farkını korudu. Fransız basını ise Marsilya'nın bu yenilgisini manşetlerine taşırken Galatasaray'ın oynadığı futbola övgüler yağdırdı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, gruptaki 5. karşılaşmasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı ağırladı. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı üstün oyununu maç sonuna kadar sürdürdü ve sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Öte yandan Galatasaray'ın Marsilya karşısındaki iyi futbolu ve farklı galibiyeti Fransız basınında da geniş yankı uyandırdı. Marsilya'nın futbolunu eleştiren Fransızlar, Galatasaray'ın ortaya koyduğu performansa ise övgüler yağdırdı. İşte Fransız basınında maçla ilgili atılan başlıklardan bazıları şöyle...

L'EQUIPE: "Olympique Marsilya, Galatasaray'ın sahasındaki ağır yenilginin ardından Avrupa Ligi'nden elendi"

FOOT MERCATO: "Galatasaray açık farkla üstün geldi ve Olympique Marsilya'yı eledi"

EUROSPORT FRANCE: "Marsilya, Türkiye'deki yenilgisinin ardından elendi"

FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE: "Marsilya İstanbul'da yandı"

MAXIFOOT: "Marsilya ve Avrupa Ligi, bitti!"

LA PROVENCE: "Olympique Marsilya elendi! Galatasaray'ın 4-2 yendiği Olympique Marsilya, Avrupa Ligi'ne elveda dedi"

LE PARISIEN: "Avrupa Ligi: Galatasaray'a yenilen Marsilya için bitti"

FOOT-NATIONAL: "Marsilyalılar, Türkiye'de battı ve Avrupa Ligi'ne elveda dedi"

SPORTS: "Olympique Marsilya, Galatasaray cehenneminde battı ve turu geçme umutlarına elveda dedi"

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