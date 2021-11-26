Fransız basını Marsilya'yı yerden yere vurdu: Cehennemde battı
UEFA Avrupa Ligi 5. maçında Fransız takımı Marsilya'yı 4-2 yenen Galatasaray, grup lideri olarak Lazio ile arasındaki puan farkını korudu. Fransız basını ise Marsilya'nın bu yenilgisini manşetlerine taşırken Galatasaray'ın oynadığı futbola övgüler yağdırdı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, gruptaki 5. karşılaşmasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı ağırladı. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı üstün oyununu maç sonuna kadar sürdürdü ve sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Öte yandan Galatasaray'ın Marsilya karşısındaki iyi futbolu ve farklı galibiyeti Fransız basınında da geniş yankı uyandırdı. Marsilya'nın futbolunu eleştiren Fransızlar, Galatasaray'ın ortaya koyduğu performansa ise övgüler yağdırdı. İşte Fransız basınında maçla ilgili atılan başlıklardan bazıları şöyle...
L'EQUIPE: "Olympique Marsilya, Galatasaray'ın sahasındaki ağır yenilginin ardından Avrupa Ligi'nden elendi"
FOOT MERCATO: "Galatasaray açık farkla üstün geldi ve Olympique Marsilya'yı eledi"
EUROSPORT FRANCE: "Marsilya, Türkiye'deki yenilgisinin ardından elendi"
FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE: "Marsilya İstanbul'da yandı"
MAXIFOOT: "Marsilya ve Avrupa Ligi, bitti!"
LA PROVENCE: "Olympique Marsilya elendi! Galatasaray'ın 4-2 yendiği Olympique Marsilya, Avrupa Ligi'ne elveda dedi"
LE PARISIEN: "Avrupa Ligi: Galatasaray'a yenilen Marsilya için bitti"
FOOT-NATIONAL: "Marsilyalılar, Türkiye'de battı ve Avrupa Ligi'ne elveda dedi"
SPORTS: "Olympique Marsilya, Galatasaray cehenneminde battı ve turu geçme umutlarına elveda dedi"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon tarihi belli mi, açıklandı mı?
- ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama
- "Çakalların hükmü kurt uluyana kadardır" Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı! Zindanın gecesi pusludur...
- VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM 2021 burs sonuçları ne zaman açıklanır? Açıklama geldi mi?
- Olympiakos Fenerbahçe maç özeti! Olympiakos Fenerbahçe maçı önemli anlar...
- Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı 2021 ne zaman, branş dağılımı belli mi? Mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak...
- Galatasaray Marsilya maç özeti!
- 50.000 TL anında hesaplara yatıyor! Şubeye gitmeye gerek yok! Kefilsiz, teminatsız 36 aya kadar vade imkanı...
- İlave tediye 4. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? 4 D’li işçiye tediye parası ne kadar, kaç TL ödenecek? İşte tarihler...
- Emekliye ve memura baharı getirecek müjde! Maaşlara seyyanen zam! 3600 ek gösterge, asgari ücret son durum...
- Apple satışlara ne zaman başlayacak? Apple iPhone 11, 12, 13 satışları yeniden başlayacak mı?
- KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tarihler...