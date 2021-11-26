Fransız basını Marsilya’yı yerden yere vurdu: Cehennemde battı

Öte yandan Galatasaray'ın Marsilya karşısındaki iyi futbolu ve farklı galibiyeti Fransız basınında da geniş yankı uyandırdı. Marsilya'nın futbolunu eleştiren Fransızlar, Galatasaray'ın ortaya koyduğu performansa ise övgüler yağdırdı. İşte Fransız basınında maçla ilgili atılan başlıklardan bazıları şöyle...