Son dakika: A Milli Erkek Basketbol Takımı Belarus'a yenildi (MAÇ SONUCU 84 -70)

DEVRE: 43 - 34



İkinci çeyreğe Türkiye iyi başladı. Muhsin Yaşar ile boyalı alandan 4 sayı bulan milliler, çeyreğin hemen başında öne geçti: 20-21. Karşılıklı basketlerle devam eden periyotta ev sahibi ülke, yine Salash ile etkili oldu. Periyodun bitmesine 3.12 dakika Salash'ın basket faulü sonrasında Belarus farkı 3'e çıkardı: 33-30. Boyalı alanda Parakhouski ile etkili olmaya devam eden Belarus, Parakhouski'nin 4 ve Mikulski'nin serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı 8'e çıkardı: 39-31. Periyot sonunda farkı koruyamayı başaran Belarus, ilk yarıyı 9 sayılık farkla 43-34 önde kapattı.