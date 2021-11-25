CANLI | Olympiakos - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı 11’ler belli oldu

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray'ı mağlup ederek moral depolayan sarı lacivertliler, Olympiakos deplasmanından da mutlu ayrılıp puanını 8'e çıkararak avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe grubunda 5 puanla 3'üncü sırada yer alırken rakibi Olympiakos ise 6 puanla 2'nci sırada yer alıyor. Futbolseverler maçın CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.