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CANLI | Olympiakos - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı 11'ler belli oldu

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2021 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021
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CANLI | Olympiakos - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı 11’ler belli oldu

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak. İki takımında maça başlayacağı 11'ler belli oldu.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray'ı mağlup ederek moral depolayan sarı lacivertliler, Olympiakos deplasmanından da mutlu ayrılıp puanını 8'e çıkararak avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe grubunda 5 puanla 3'üncü sırada yer alırken rakibi Olympiakos ise 6 puanla 2'nci sırada yer alıyor. Futbolseverler maçın CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray ile oynanan derbi kadrosunda değişikliğe giderken Osayi-Samuel ve Rossi'ye ilk 11'de şans verdi.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Olympiakos: Vaclik, Lala, Sokratis, Cisse, Reabciuk, M'Vila, Camara, Masouras, A. Camara, Onyekuru, El-Arabi

Fenerbahçe: Berke, Osayi-Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Mert Hakan, Sosa, Zajc, İrfan Can, Rossi, Berisha

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Kazanmaktan başka çaresi olmayan sarı-lacivertliler, maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor.

FENERBAHÇE'DE YILDIZLAR YOK

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile Enner Valencia, karşılaşmada yerlerini alamayacak. Ayrıca takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo da maç kadrosunda yer almadı.

UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

ZAJC CEZA SINIRINDA

Sarı lacivertli ekipte Miha Zajc, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sloven futbolcu, Olympiakos maçında sarı kart görmesi durumunda 9 Aralık'ta oynanacak Eintracht Frankfurt mücadelesinde cezası sebebiyle görev alamayacak.

OLYMPIAKOS LİGDE LİDER

Yunanistan Birinci Futbol Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken Olympiakos, namağlup liderliğini sürdürüyor.

Oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Pire ekibi, hanesine 26 puan yazdırdı. En yakın rakibi AEK'nın 6 puan önünde bulunan Olympiakos, ligdeki son 5 maçını kazanmayı başardı.

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