CANLI | Olympiakos - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı 11'ler belli oldu
Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak. İki takımında maça başlayacağı 11'ler belli oldu.
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray'ı mağlup ederek moral depolayan sarı lacivertliler, Olympiakos deplasmanından da mutlu ayrılıp puanını 8'e çıkararak avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe grubunda 5 puanla 3'üncü sırada yer alırken rakibi Olympiakos ise 6 puanla 2'nci sırada yer alıyor. Futbolseverler maçın CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray ile oynanan derbi kadrosunda değişikliğe giderken Osayi-Samuel ve Rossi'ye ilk 11'de şans verdi.
OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE İLK 11'LER
Olympiakos: Vaclik, Lala, Sokratis, Cisse, Reabciuk, M'Vila, Camara, Masouras, A. Camara, Onyekuru, El-Arabi
Fenerbahçe: Berke, Osayi-Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Mert Hakan, Sosa, Zajc, İrfan Can, Rossi, Berisha
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Kazanmaktan başka çaresi olmayan sarı-lacivertliler, maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor.
FENERBAHÇE'DE YILDIZLAR YOK
Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile Enner Valencia, karşılaşmada yerlerini alamayacak. Ayrıca takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo da maç kadrosunda yer almadı.
UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.
ZAJC CEZA SINIRINDA
Sarı lacivertli ekipte Miha Zajc, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sloven futbolcu, Olympiakos maçında sarı kart görmesi durumunda 9 Aralık'ta oynanacak Eintracht Frankfurt mücadelesinde cezası sebebiyle görev alamayacak.
OLYMPIAKOS LİGDE LİDER
Yunanistan Birinci Futbol Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken Olympiakos, namağlup liderliğini sürdürüyor.
Oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Pire ekibi, hanesine 26 puan yazdırdı. En yakın rakibi AEK'nın 6 puan önünde bulunan Olympiakos, ligdeki son 5 maçını kazanmayı başardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı 2021 ne zaman, branş dağılımı belli mi? Mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak...
- Galatasaray Marsilya maçı canlı izle! Galatasaray - Marsilya canlı maç izle EXXEN bedava şifresiz izle
- 50.000 TL anında hesaplara yatıyor! Şubeye gitmeye gerek yok! Kefilsiz, teminatsız 36 aya kadar vade imkanı...
- İlave tediye 4. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? 4 D’li işçiye tediye parası ne kadar, kaç TL ödenecek? İşte tarihler...
- Emekliye ve memura baharı getirecek müjde! Maaşlara seyyanen zam! 3600 ek gösterge, asgari ücret son durum...
- Apple satışlara ne zaman başlayacak? Apple iPhone 11, 12, 13 satışları yeniden başlayacak mı?
- KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tarihler...
- Olympiakos Fenerbahçe şifresiz veren kanallar hangileri? Olympiakos FB şifresiz izleme yolları!
- GS Marsilya şifresiz izleme yolları... Galatasaray Marsilya şifresiz veren kanallar listesi!
- Hellbound 2. sezon gelecek mi? Netflix dizisi Hellbound 2. sezon ne zaman çıkacak?
- 26 Kasım akaryakıt fiyatları! Benzine, motorine zam var mı? Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?
- Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Olympiakos FB canlı yayın şifreli mi, şifresiz mi?