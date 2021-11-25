25 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Marsilya maçı canlı izle! Galatasaray - Marsilya canlı maç izle EXXEN bedava şifresiz izle

Galatasaray Marsilya maçı canlı izle! Galatasaray - Marsilya canlı maç izle EXXEN bedava şifresiz izle

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2021 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021
ABONE OL
Galatasaray Marsilya maçı canlı izle! Galatasaray - Marsilya canlı maç izle EXXEN bedava şifresiz izle

Galatasaray Marsilya maçı canlı izle! Galatasaray - Marsilya canlı maç izle EXXEN bedava şifresiz izlemek için detaylar merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Fransız temsilcisi Marsilya ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar Marsilya'yı yenerek grubu lider tamamlamak istiyor. Fatih Terim ve öğrenciler son 16 turuna kalarak taraftarlarını mutlu etmeyi amaçlıyor. Diğer yandan karaşılaşmayı canlı izlemek isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Galatasaray Marsilya maçı canlı izlemek için detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz yollarına devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Fransa temsilcini ağırlayacak Galatasaray, galip gelerek grubu lider tamamlamak istiyor. Galatasaray'da maç öncesinde önemli eksikler bulunmazken, Marsilya'da eksikler dikkat çekiyor. Galatasaray'da Arda Turan ile Sacha Boey oynayamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. İşte, Galatasaray Marsilya maçı canlı izlemek için detaylar...

GALATASARAY - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Marsilya maçı 25 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Mohamed

MARSİLYA: Lopez, Lirola, Saliba, Balerdi, Amavi, Gueye, Gerson, Harit, De La Fuente, Henrique, Milik

GALATASARAY - MARSİLYA MAÇI BİLET FİYATLARI

Galatasaray - Marsilya maçı için en pahalı 1.250 TL, en ucuz bilet ise 125 TL olarak açıklandı. Karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 14.00'ten itibaren ise genel satışa çıkacağı aktarıldı.

FRANSIZLARLA 20 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Fransa takımları ile bugüne kadar 20 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekiplerini 6 kez mağlup ederken, 9 kez de mağlup oldu. 5 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 19 gol kaydederken, kalesinde 34 gol gördü. Aslan bu süreçte Monaco, Paris Saint Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile mücadele etti.

AVRUPA KUPALARINDA 299. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 298 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 105 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 79 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 396 kez havalandırırken, kalesinde ise 444 gol gördü.

TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 92. MAÇ

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 91 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 36 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 21 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 123 gol atarken, kalesinde ise 132 gole engel olamadı.

BU SEZON AVRUPA'DA 10 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 10 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 4 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 4 kez de berabere kaldı. Aslan Avrupa'da son olarak İstanbul'da karşılaştığı Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA