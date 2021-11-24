Beşiktaş Ajax canlı izleme yolları! 24 Kasım Beşiktaş Ajax maçı canlı yayın internetten nasıl izlenir? İşte o yollar...
Beşiktaş Ajax canlı izleme yolları! 24 Kasım Beşiktaş Ajax maçı canlı yayın internetten nasıl izlenir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Avrupa Ligi mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılacak. Dev organizasyonda rakibini geçmek isteyen Beşiktaş canlı yayın izleme yollarını merak ediyor. İşte, 24 Kasım Beşiktaş Ajax maçı canlı yayın internetten nasıl izlenir? İşte o yollar...
Beşiktaş Ajax maçı canlı yayın internetten nasıl izlenir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı konuk edecek. Beşiktaş, kalan 2 maçını da kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar canlı yayınla ilgili detayları merak ediyor. İşte, 24 Kasım Beşiktaş Ajax maçı canlı yayın internetten nasıl izlenir?
BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Ajax maçı 24 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇININ HAKEMİ KİM?
UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.
BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
1. kategori: 395 lira
2. kategori 360 lira
3. kategori 315 lira
4. kategori 300 lira
5. kategori 260 lira
6. kategori 235 lira
7. kategori 170 lira
8. kategori 150 lira
VIP 100: 1.000 lira
VIP 101-126: 880 lira
BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş
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