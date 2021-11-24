Exxen’de tek maç satın alma var mı? Exxen tek maç üyelik alınıyor mu? Exxen Şampiyonlar Ligi üyelik bilgileri...

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EXXENSPOR ÜYELİK PAKETLERİ VE EXXEN ÜCRETLERİ 2021 NE KADAR?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.