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Haberler Spor Haberleri Exxen'de tek maç satın alma var mı? Exxen tek maç üyelik alınıyor mu? Exxen Şampiyonlar Ligi üyelik bilgileri...

Exxen'de tek maç satın alma var mı? Exxen tek maç üyelik alınıyor mu? Exxen Şampiyonlar Ligi üyelik bilgileri...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2021
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Exxen’de tek maç satın alma var mı? Exxen tek maç üyelik alınıyor mu? Exxen Şampiyonlar Ligi üyelik bilgileri...

Exxen'de tek maç satın alma var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi mücadeleleri bilindiği üzere Exxen üzerinden yayınlanıyor. Futbolseverler karşılaşmaları izlemek için tek maç üyeliği olup olmadığını merak ediyor. İşte, Exxen'de tek maç satın alma var mı? Exxen tek maç üyelik alınıyor mu? Exxen Şampiyonlar Ligi üyelik bilgileri...

Exxen'de tek maç satın alma var mı? Exxen tek maç üyelik alınıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dijital medya platformu Exxen, günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında yer alıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları Exxen platformunda yayınlanıyor. İşte, Exxen'de tek maç satın alma var mı? Exxen tek maç üyelik alınıyor mu? Exxen Şampiyonlar Ligi üyelik bilgileri...

EXXENSPOR ÜYELİK PAKETLERİ VE EXXEN ÜCRETLERİ 2021 NE KADAR?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

EXXEN ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR? EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, Exxen'e yeni üyelikler için geçerlidir. Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.

Bilgisayarlarımızdan www.exxen.com yazarak izleyebileceğimiz Exxen iOS uygulaması bulunuyor. Exxen, iPhone ve tabletlere indirmek isteyen kullanıcılar, telefonlarındaki App Store uygulamasına 'exxen' yazarak exxen uygulamasını indirebilir. Android kullanıcıları Google Play'e Exxen yazıp Exxen uygulamasını edinebiliyor.

EXXEN'İ İKİ KİŞİ İZLEYEBİLİR Mİ?

Exxen'de aynı anda içerik görüntülemekte kullanılabilecek cihaz sayısı satın alınan pakete göre değişiklik göstermektedir.

EXXEN TEK MAÇ SATIN ALINIYOR MU?

Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan duyuruya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır. ExxenSpor aylık ücreti 34,80 TL'dir.

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