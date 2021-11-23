Beşiktaş - Ajax ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı Çarşamba günü mü?
Beşiktaş - Ajax ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk dört maçında puan alamayan Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda 5. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax’la sahasında karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın ve öğrencileri Ajax'ı yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. İşte, Beşiktaş - Ajax ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı Çarşamba günü mü?
Beşiktaş - Ajax ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı Çarşamba günü mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü günler geçiren Beşiktaş moral maçına çıkıyor. Temsilcimiz gruptaki 5. maçında Hollanda ekibi Ajax'la karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın'ın öğrencileri Ajax'ı yenerek hem Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak istiyor. İşte, Beşiktaş - Ajax ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı Çarşamba günü mü?
BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Ajax maçı 24 Kasım Çarşamba Vodafone Arena'da oyanancak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇINDA GÖREV ALACAK HAKEMLER AÇIKLANDI
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.
UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.
BEŞİKTAŞ-AJAX MAÇI BİLET FİYATLARI ŞÖYLE:
1. kategori: 395 lira
2. kategori 360 lira
3. kategori 315 lira
4. kategori 300 lira
5. kategori 260 lira
6. kategori 235 lira
7. kategori 170 lira
8. kategori 150 lira
VIP 100: 1.000 lira
VIP 101-126: 880 lira
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş - Ajax ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı Çarşamba günü mü?
- İBB burs ne zaman yatacak 2021? İBB genç üniversiteli bursu ne kadar, kaç TL?
- Kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi bu ay yatar mı? İşte o iller...
- Emekli ek kazançla gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur'luya 1.000 -1.500 - 2.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! Bankamatikten anında çekin
- Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura tarihi 2021 açıklandı mı?
- Asgari ücret belli oldu mu, ne zaman açıklanır? Asgari ücret AGİ dahil ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika açıklama...
- esinav.meb.gov.tr ehliyet sınav sonuçları 2021! Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı?
- Bankalardan 6 ay ödemesiz faizsiz kredi fırsatı! Açıklamalar ardı ardına geldi! HalkBank, İş Bankası, Yapı Kredi...
- Resmi duyuru geldi! 5.500 TL'den 8.489 TL'ye kadar ödeme yapılacak! Başvuru için aranan şartlar...
- Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılı bekçi alımı olacak mı? İşte son maaşlar...
- MEB Öğretmenler Günü fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyası başvuru ekranı...
- LPG ne kadar oldu? 23 Kasım güncel LPG fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir! LPG kaç TL?