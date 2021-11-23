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Beşiktaş - Ajax ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı Çarşamba günü mü?

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Giriş Tarihi: 23.11.2021
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Beşiktaş - Ajax ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi maçı Çarşamba günü mü?

Beşiktaş - Ajax ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk dört maçında puan alamayan Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda 5. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax’la sahasında karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın ve öğrencileri Ajax'ı yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. İşte, Beşiktaş - Ajax ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı Çarşamba günü mü?

Beşiktaş - Ajax ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı Çarşamba günü mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü günler geçiren Beşiktaş moral maçına çıkıyor. Temsilcimiz gruptaki 5. maçında Hollanda ekibi Ajax'la karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın'ın öğrencileri Ajax'ı yenerek hem Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak istiyor. İşte, Beşiktaş - Ajax ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı Çarşamba günü mü?

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Ajax maçı 24 Kasım Çarşamba Vodafone Arena'da oyanancak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇINDA GÖREV ALACAK HAKEMLER AÇIKLANDI

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

BEŞİKTAŞ-AJAX MAÇI BİLET FİYATLARI ŞÖYLE:

1. kategori: 395 lira

2. kategori 360 lira

3. kategori 315 lira

4. kategori 300 lira

5. kategori 260 lira

6. kategori 235 lira

7. kategori 170 lira

8. kategori 150 lira

VIP 100: 1.000 lira

VIP 101-126: 880 lira

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