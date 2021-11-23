Beşiktaş - Ajax ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı Çarşamba günü mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü günler geçiren Beşiktaş moral maçına çıkıyor. Temsilcimiz gruptaki 5. maçında Hollanda ekibi Ajax'la karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın'ın öğrencileri Ajax'ı yenerek hem Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak istiyor. İşte, Beşiktaş - Ajax ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı Çarşamba günü mü?

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Ajax maçı 24 Kasım Çarşamba Vodafone Arena'da oyanancak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.