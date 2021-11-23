Beşiktaş’ta yıldızlar toplandı! Ajax maçı başka olacak

Süper Lig 'de yeni sezona güçlü kadrosuyla hem ligde hem de Avrupa'da başarı parolasıyla başlayan Siyah-Beyazlılar, bu planın çok uzağında bir görüntü içerisinde bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde 4'te '0' çeken ve Süper Lig'de de son Alanyaspor mağlubiyeti sonrasında zirveden iyice uzaklaşan Kartal, son 9 resmi maçında 8 mağlubiyet alarak taraftarını üzmüştü. Takımdaki kötü gidişatı düzeltmek için yönetim ve teknik ekibin çalışmaları sürerken, bir hamle de takımın yıldızlarından geldi.

AJAX'LA YENİ BİR SAYFA...

Dün Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman sonrasında bir araya gelen kaptan Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Alex Teixeira, Rachid Ghezzal ve Domagoj Vida'nın takımın gidişatıyla ilgili durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi. Oyuncuların, daha fazla sorumluluk alınması konusunda ortak fikir birliğine vardığı ve Ajax maçından itibaren bambaşka bir takım görüntüsünde olacaklarına dair birbirlerine söz verdikleri belirtildi.