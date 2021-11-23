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Galatasaray NEF Stadı'nda korkutan kaza! Vinç devrildi

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Giriş Tarihi: 23.11.2021
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Galatasaray NEF Stadı’nda korkutan kaza! Vinç devrildi

Galatasaray NEF Stadyum'undaki çalışmalarda yer alan vinç devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişinin yaralandığı açıklandı. Vinç kaldırılarak çalışmalara devam edilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Galatasaray NEF Stadyumu'nda vincin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Devrilen vincin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Galatasaray NEF Stadyumu girişinde saat 12.00 sıralarında vinç devrildi.

Vincin devrilmesi nedeniyle sepet bölümünde bulunan 3 kişi yaralandı.

Çalışanların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Devrilen vincin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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