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Galatasaray - Marsilya ve Olympiakos - Fenerbahçe maçlarının hakemleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 23.11.2021
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Galatasaray - Marsilya ve Olympiakos - Fenerbahçe maçlarının hakemleri belli oldu

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray'ın evinde Fransız temsilcisi Marsilya'yı ağırlayacağı ve Fenerbahçe'nin deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacağı maçların hakemleri belli oldu.

Galatasaray'ın evinde Fransız temsilcisi Marsilya'yı ağırlayacağı ve Fenerbahçe'nin deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacağı maçların hakemleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Marsilya ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi zorlu maçın hakemi Tobias Stieler oldu.

Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. 25 Kasım Perşeçbe günü oynanacak zorlu karşılaşma öncesi maçın hakemi açıklandı. Zorlu karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

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