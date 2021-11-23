24 Kasım Şampiyonlar Ligi BJK Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda?
Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş gruptaki ilk 4 maçını puansız tamamlamıştı. Vodafone Park'taki karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan Beşiktaş, gruptaki 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Peki; Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş gruptaki 5. maçında Hollanda ekibi Ajax'ı konuk edecek. Grupta henüz puanı bulunmayan Beşiktaş'ın Ajax karşısındaki mücadelesini izlemek isteyenler Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? Bu maç öncesi Ajax 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Peki; Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar!
BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Ajax Şampiyonlar Ligi C Grubu maçı 24 Kasım Çarşamba akşamı 20:45'te oynanacak. Mücadele Exxen platformu üzerinden yayımlanacak.
HENÜZ GALİBİYETİ VE PUANI YOK
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.
Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenildi.
Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, yarınki karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.
C Grubu'ndaki 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor.
HAKEMLER AÇIKLANDI
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.
UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.
Beşiktaş-Ajax maçı bilet fiyatları şöyle:
1. kategori: 395 lira
2. kategori 360 lira
3. kategori 315 lira
4. kategori 300 lira
5. kategori 260 lira
6. kategori 235 lira
7. kategori 170 lira
8. kategori 150 lira
VIP 100: 1.000 lira
VIP 101-126: 880 lira
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